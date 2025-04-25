جاكس تايلور يقوم بفعل "مقزز" في العلن

ميرنا وليد - بيروت - شوهد نجم برافو، البالغ من العمر 45 عامًا، ويده أسفل بنطاله أثناء خروجه في لوس أنجلوس، حيث التقطت الكاميرات سلسلة من اللحظات التي تركت الجمهور متوترًا.



وتم القبض على جاكس تايلور في خضم لحظة محرجة أخرى في العلن يوم الخميس.

لا يبدو أن جاكس كان يرتدي أي ملابس داخلية حيث وضع يده أسفل حزام بنطاله الرياضي.

وبدا تايلور مستمتعاً خلال نزهته إلى حد ما، مرتديًا قبعة سوداء وقلنسوة و حذاء رياضيًا من نيويورك سيتي بالإضافة إلى بنطاله الرياضي من نايكي.