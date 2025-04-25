الامارات | "الشمس المزروبة" تظهر في السعودية .. وخبير يوضح السبب (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت لقطات متداولة في السعودية امس الخميس، ظهور هالة حول الشمس، تعرف محليا بـ"الزربة" أو "الشمس المزروبة"، في محافظات منطقة جازان.

وأظهرت اللقطات الشمس محاطة بهالة كبيرة حولها، أو ما تسمى سوار الشمس ما أثار بعض التساؤلات حول سببها.

وأوضح عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، سبب ظهور هذه الهالة الشمسية حيث كتب عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس": "ظاهرة الهالة الشمسية التي ظهرت اليوم في سماء جازان تحدث عندما تمر أشعة الشمس عبر بلورات جليدية في طبقات السحب العليا السمحاقية (السيروس)، حيث تنكسر الأشعة بزاوية 22° (درجة مئوية) مكونة حلقة ضوئية ملونة مهيبة حول الشمس".

وأشار الخبير المناخي إلى أن "هذه الظاهرة مؤشر على وجود رطوبة عالية في طبقات الجو العليا، وقد تسبق أحيانا تغيرا في الطقس". وعلَّق آخرون "أن القدماء كانوا يستبشرون بقرب حصول حالة مطرية عند ظهور هذه الحالة".