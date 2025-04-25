شيرين عبد الوهاب تعود بقوة وتتفاعل مع دراما رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة منها إلى التفاعل مع جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي، شاركت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي مجموعة من بوسترات الأعمال الدرامية الرمضانية التي لاقت إعجابها هذا العام، مشيرة إلى تأثرها بعدد من هذه الأعمال التي وصفتها بـ"المميزة والمؤثرة".

وعبّرت عن ذلك قائلة: "حبايبي الغاليين، بجد انبسطت جداً من اللي شوفته في رمضان 2025 من إبداعات فنية مميزة ومؤثرة!".

وخصّت شيرين بالذكر مسلسل "إخواتي" الذي يجمع النجمات نيللي كريم وكندة علوش وروبي، موجّهة الشكر لصناعه، وعلى رأسهم السيناريست مهاب طارق والمخرج محمد شاكر خضير: "حابّة أوجه شكر خاص لصنّاع مسلسل 'إخواتي'، وبالأخص السيناريست الأستاذ مهاب طارق والمخرج الكبير محمد شاكر خضير اللي دايماً بيحط بصمته بحب وإبداع".

كما أثنت على مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة محمد فراج وياسمين رئيس، مؤكدةً أن رسالته العميقة لامستها شخصياً: "وكمان شكر كبير لمسلسل 'منتهي الصلاحية' على الجمال والإبداع والرسالة العميقة اللي لمستني جداً".

ولم تنسى شيرين أن تعبر عن سعادتها بمسلسل "80 باكو"، مشيرة إلى أن العمل أدخل البهجة إلى قلبها بخفة ظله وابتسامته الصادقة، وأضافت: "وماقدرش أنسى مسلسل '80 باكو' اللي فعلاً فرّح قلبي ببساطته وضحكته اللي من القلب".