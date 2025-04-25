هل ستطلّ كيم كارداشيان في هذا العمل؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت وسائل إعلام عالمية عن أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أجرت مفاوضات لتخوض بطولة الموسم الجديد من "The Bodyguard" .

على صعيد آخر نفت كيم كارداشيان، عبر مصدر مقرّب، الادعاءات التي أطلقها زوجها السابق، مغني الراب كانيي ويست، بشأن حرمانه من رؤية أطفاله.

في التفاصيل، كان ويست قد نشر عبر حسابه الرسمي، منشوراً زعم فيه أنه لم يرَ ابنه "سانت" منذ بداية العام، إذ كتب: "لم أرَ سانت هذا العام"، ما دفع بعض المتابعين إلى انتقاد كيم، بينما اعتبر آخرون أن من الأفضل إبعاد الأطفال عن والدهم الذي يمرّ بحالات اضطراب متكررة.



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