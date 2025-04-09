شكرا لمتابعة خبر عن ‎إغلاق إدارات التعليم بالمحافظات والمكاتب الداخلية والخارجية بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهت إدارة ⁧‫تعليم المدينة المنورة‬⁩ تكليف المساعدين ومديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام والوحدات بإدارات التعليم بالمحافظات والمكاتب الداخلية والخارجية.

‎جاء ذلك لإغلاق إدارات التعليم بالمحافظات والمكاتب الداخلية والخارجية وإقرار مشروع (إدارة التحول بالمحافظات).

‎وأصدرت وزارة التعليم ملفاً يتضمن إطار تنفيذ التحول ومنهجية التنفيذ، والذي حدد آلية إلغاء إدارات التعليم في المحافظات التي تبلغ 31 إدارة ومكاتب التعليم التي تبلغ 138 مكتباً، بما يتفق مع خطط التحول لإدارات التعليم، وتقليص إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة تعليم، لتبدأ مراحل التحول من 1 يناير 2025، بينما بدأت مرحلة التجهيز للأنظمة ومتطلبات التنفيذ قبل 65 يوماً، وستنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2024 لتكون مدتها 70 يوماً.

‎وسبق أن حددت وزارة التعليم 4 مراحل للتحول تبدأ ببداية شهر يناير 2025، وحددت المرحلة الأولى: التحول في إدارة تعليم المدينة المنورة، بعدد 3 محافظات تتبع لها، و6 مكاتب تابعة للمحافظات و11 مكتباً تابعاً للإدارة العامة، فيما ستكون المرحلة الثانية للتحول في إدارات تعليم الحدود الشمالية، وتعليم تبوك وتعليم حائل وتعليم الأحساء وتعليم الجوف، وتتبعها محافظة واحدة، وتعليم نجران وتتبعها محافظة واحدة، وتعليم الباحة وتتبعها محافظة واحدة.

‎ويشمل التحول في هذه المرحلة 10 مكاتب تابعة للمحافظات و27 مكتباً تابعاً للإدارات العامة.

‎وتضم المرحلة الثالثة فستكون في إدارات تعليم الطائف وتعليم جدة وتعليم جازان وتتبعها محافظة واحدة، وتعليم المنطقة الشرقية وتتبعها محافظة واحدة وتعليم مكة المكرمة وتتبعها محافظتان، وتعليم القصيم وتتبعها 4 محافظات، وسيشمل التحول في هذه المرحلة 38 مكتباً تابعاً للمحافظات و35 مكتباً تابعاً للإدارات العامة.

‎وتشمل المرحلة الرابعة والأخيرة إدارتي تعليم عسير وتتبعهما 6 محافظات، وتعليم الرياض وتتبعها 11 محافظة، ويشمل التحول في هذه المرحلة 30 مكتباً تابعاً للمحافظات و24 مكتباً تابعاً للإدارات العامة.

‎وتستهدف الوزارة وجود فرق دعم تربوية (من 300 إلى 330) فريق دعم تربوي بمتوسط (30 مشرفاً لكل فريق)، وتسكن الفرق في وحدات دعم تربوي بواقع (10 فرق لكل وحدة)؛ لتكون مباشرة العمليات الإشرافية من داخل المدرسة وخارجها.