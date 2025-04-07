انت الان تتابع فيديو.. كم حصل هاتف "جوجل بيكسل 9 أيه" في تقييم قابلية الإصلاح؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 أبريل 2025, 7:29 صباحاً

ينتظر كثيرٌ من عشاق هواتف "جوجل" طرح هاتف "بيكسل 9 أيه" في المتاجر بدءاً من 10 أبريل الجاري. لكن قبل اتخاذ قرار الشراء يمكنك تقييم قابلية الهاتف الجديد للإصلاح، من خلال تقييم أحد الخبراء الذين قاموا بتفكيك الهاتف الجديد ودراسة قابليته للإصلاح. وبالفعل حصل هاتف "بيكسل 9 أيه" على تقييم 7.5 من 10 درجات في قابلية الإصلاح، مع العلم أن 10 درجات هو أعلى تقييم لقابلية الإصلاح وصفر هو أقل تقييم لقابلية الإصلاح. كمل حصل هاتف "بيكسل 9 أيه" على درجتين من درجتين في "التصميم الداخلي" و"توافر قطع الغيار" و"سهولة استبدال الشاشة". أما بالنسبة لسهولة استبدال البطارية، فحصل "بيكسل 9 أيه" على درجة واحدة من درجتين، وفي فئة "مدى صعوبة استبدال الأجزاء المتنوّعة" حصل الهاتف على نصف درجة فقط من أصل درجتين.

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