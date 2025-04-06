وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فهد بن مفتاح الزهراني، أن الفرق الميدانية نفذت 165 جولة رقابية، أسفرت عن رصد 35 مخالفة، وتوجيه 13 إنذارًا.
وأشار إلى أن عدد الذبائح في المسالخ بلغت 1888 ذبيحة، سُجل منها 337 حالة إعدام جزئي، وحالتي إعدام كلي، وفقًا للإجراءات البيطرية المعتمدة لضمان جودة وسلامة اللحوم.
كما نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، خلال شهر رمضان الماضي، وإجازة عيد الفطر، 2146 جولة رقابية، على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، للتأكد من التزامها بضوابط الصحة العامة ووفرة السلع الغذائية.
وأوضح فرع وزارة البيئة بالمنطقة، أن الجولات الرقابية خلال شهر رمضان، شملت 462 جولة على أسواق النفع العام، و354 جولة على المسالخ، وبلغت الجولات الرقابية خلال إجازة عيد الفطر 1430جولة، على أسواق النفع العام والمسالخ التي تشرف عليها الوزارة بالمنطقة، أسفرت عن 10 إنذارات، و8 مخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر جولات رقابية على النفع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.