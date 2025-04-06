جولات رقابية على النفع العام

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، جولات تفقدية خلال إجازة عيد الفطر، شملت أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، وتطبيقهم للاشتراطات الصحية والفنية وسلامة ووفرة المنتجات.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فهد بن مفتاح الزهراني، أن الفرق الميدانية نفذت 165 جولة رقابية، أسفرت عن رصد 35 مخالفة، وتوجيه 13 إنذارًا.

وأشار إلى أن عدد الذبائح في المسالخ بلغت 1888 ذبيحة، سُجل منها 337 حالة إعدام جزئي، وحالتي إعدام كلي، وفقًا للإجراءات البيطرية المعتمدة لضمان جودة وسلامة اللحوم.

كما نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، خلال شهر رمضان الماضي، وإجازة عيد الفطر، 2146 جولة رقابية، على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، للتأكد من التزامها بضوابط الصحة العامة ووفرة السلع الغذائية.

وأوضح فرع وزارة البيئة بالمنطقة، أن الجولات الرقابية خلال شهر رمضان، شملت 462 جولة على أسواق النفع العام، و354 جولة على المسالخ، وبلغت الجولات الرقابية خلال إجازة عيد الفطر 1430جولة، على أسواق النفع العام والمسالخ التي تشرف عليها الوزارة بالمنطقة، أسفرت عن 10 إنذارات، و8 مخالفات.