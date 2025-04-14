1196 مخالفة لمنشآت صحية

رصد فريق تهيئة وتمكين القطاع الصحي بمجلس الضمان الصحي، 1196 مخالفة على منشآت صحية منها 128 مخالفة تمت إحالتها إلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية.

زيارات سرية

نفذ الفريق 1869 زيارة ميدانية للمنشآت الصحية بهدف الوقوف على أبرز التحديات المتعلقة بمنصة نفيس ومراجعة السياسات واللوائح المطبقة من المجلس على آلية عمل المنصة والمنشآت الصحية، وبلغ عدد الزيارات السرية 956 زيارة وعدد الزيارات الإشرافية 923.

وبحسب تقرير مجلس الضمان الصحي لعام 2024، تم خلال الزيارات فرض غرامة على أصحاب العمل بلغ عددها 8 غرامات للذين لم يستجيبوا لتصحيح المخالفات عبر لجنة النظر في مخالفات نظام الضمان الصحي وتم التعامل مع 75 بلاغا حول شبهات الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام وتم التحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحفيز الجودة

بدأت المرحلة التجريبيه لتطبيق نموذج «الدفع مقابل الجودة والكفاءة» الذي يهدف إلى تحسين مخرجات الرعاية الصحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وشملت المرحلة الأولى قياس مخرجات الرعاية الصحية لـ5 من مقدمي الخدمات الصحية لعمليات المياه البيضاء بمشاركة 615 مستفيداً، وتهدف هذه المبادرة لتقديم رعاية صحية قائمة على القيمة مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تجربة المستفيدين. وتم إعداد ودراسة 7 حالات متعلقة بالحزم المجمعة بالتعاون مع بعض مستشفيات القطاع الخاص بهدف تحسين الرعاية الصحية وتوحيد آليات الفوترة وتسعى هذه المبادرة لتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستفيد وخفض التكاليف من خلال تطبيق نماذج مبتكرة تركز على القيمة الصحية للمريض.

الكفاءة التشغيلية

أوضح الضمان الصحي أنه تم اعتماد 7 مؤشرات تعنى بجودة الرعاية الصحية مع تحديد خطوط الأساس والمقارنات المعيارية العالمية والمحلية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية والمحلية. وضمن جهود تحسين أداء قطاع التأمين الصحي الخاص تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد توقع حالات إعادة التنويم ومتوسط إقامة المرضى ومعدلات التنويم في المستشفيات، بهدف تحليل الأنماط الصحية بشكل استباقي لتحديد المرضى الأكثر عرضة الإعادة التنويم مما يتيح تجويد الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل مدة الإقامة في المستشفيات وتحسين استغلال الموارد الطبية.

تقنيات متقدمة

أوضح مجلس الضمان الصحي أنه تم إعداد أداة مبتكرة لإبلاغ المستشفيات بمؤشرات أداء حيوية تشمل معدلات إعادة التنويم ومتوسط مدة إقامة المرضى ونسب المرضى المنومين بهدف مقارنة أداء المستشفيات ببعضها ومعايير الأداء المحلية والدولية مما يتيح تحدي نقاط التحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وتم تعزيز كفاءة الأداة باستخدام تقنية أتمتة الروبوتات الرقمية التي تسهم في تسريع عملية جمع البيانات وتحليلها بدقة عالية وتقليل الجهد البشري المطلوب، إذ تتيح هذه التقنية تقديم تقارير دورية للمستشفيات لدعمها في تحسين الأداة وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستفيدين بفعالية.

جولات ومخالفات

1196 مخالفة على منشآت صحية

128 أحيلت للجنة مخالفات المؤسسات الصحية

1869 زيارة ميدانية

956 زيارة سرية

923 زيارة إشرافية

8 غرامات لغير المستجيبين لتصحيح المخالفات

75 بلاغا حول شبهات الاحتيال والهدر