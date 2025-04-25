السعودية | سمو الأمير فيصل بن خالد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة إنجازات رؤية المملكة 2030

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة ما تحقّق من إنجازات في إطار رؤية المملكة 2030 خلال السنوات التسع الماضية، والتي وثّقها التقرير السنوي لعام 2024.

وأكد سموه أن ما حمله التقرير من مؤشرات استثنائية ونجاحات نوعية في مختلف القطاعات، يعكس المتابعة الدقيقة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والحرص على تحقيق التحول الشامل في المملكة وفق رؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد بكل كفاءة واقتدار.

ونوّه سموه إلى أن رؤية المملكة 2030 أصبحت نموذجًا ملهمًا في صناعة المستقبل، حيث تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، مدفوعة بعزيمة أبناء وبنات الوطن الذين كان لهم الدور الأبرز في تحويل الطموحات إلى واقع ملموس.

وأشار سموه إلى أن تحقيق مستهدفات رئيسية قبل موعدها، كالوصول إلى أكثر من 100 مليون سائح، وبلوغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%، وخفض معدل البطالة إلى 7%، إضافة إلى التقدّم العالمي في مؤشرات التنافسية والتحول الرقمي، يعكس جدية العمل وتكامل الجهود، ويعزز مكانة المملكة عالميًا.

وأشاد سموه بتقدّم المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، وبصدارتها دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان، وهو ما يُجسد كفاءة البنية الرقمية السعودية وتكامل المنظومة الأمنية والعدلية في ظل الرؤية الطموحة.

وثمّن سموه الجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة تحقيق الإنجازات والوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 في عامها الأخير.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدّهما بعونه وتوفيقه، ويُديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار، ويُحقق لشعبه الكريم مزيدًا من التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

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