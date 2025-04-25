السعودية | برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. المديرية العامة للدفاع المدني تستضيف مؤتمر تهديدات الأسلحة غير التقليدية بالشرق الأوسط “NCT Middle East Riyadh 2025”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

‏‎برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تنظم المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع NCTConsultants وجمعية مكافحة الاسلحة غير التقليدية CBRNe society مؤتمر تهديدات الأسلحة غير التقليدية بالشرق الأوسط “2025 NCT Middle East Riyadh”، الحدث الدولي الرائد في مجال مكافحة تهديدات الأسلحة غير التقليدية، والذي يعقد يوم الاثنين (30 شوال 1446هـ الموافق 28 أبريل 2025م) ويستمر لمدة يومين في فندق فوكو بالرياض.

‏‎ويستضيف المؤتمر أكثر من 33 شركة عارضة من 11 دولة تمثل علامات تجارية عالمية بأحدث المنتجات والخدمات والحلول في مجال مكافحة تهديدات الأسلحة غير التقليدية، بمشاركة أكثر من 30 متحدثًا دوليًا، ويتوقع أن يشهد المؤتمر حضور عدد من المهتمين والمختصين في هذا المجال.

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