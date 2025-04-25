إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر أبريل خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف دعم المستفيدين لتملك السكن.
وأكد بن ماضي التزام الصندوق بمواصلة تقديم الدعم السكني؛ بهدف تعزيز فرص التملك وتحسين قدرة المستفيدين، لتسهيل رحلة التملك ضمن حلول ومزايا تمويلية متنوعة، مشيدًا بالشراكة الإستراتيجية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، التي أصبحت نموذجًا رائدًا؛ لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030".
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة "المستشار العقاري" لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.
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