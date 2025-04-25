"مهرة عرب".. إليكم احدث أغنيات سارة فرح

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة السورية سارة فرح أحدث اعمالها الفنية و هي اغنية بعنوان "مهرة عرب" باللهجة البدوية المحكية، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، مضيفةً بذلك إلى رصيدها الفني عملًا جديدًا بطابعٍ مختلف.



تتميز "مهرة عرب" بإيقاع سريع ومشوق، وجاءت بأسلوب "الدريل الألتيرنتف" الحديث، حيث حرصت سارة على تقديم عمل عصري بموسيقى حديثة.

تظهر سارة في الفيديو كليب، الذي صور تحت إشراف المخرج شريف ترحيني، بإطلالة لافتة ضمن لوحات اتسمت بالألوان النارية، عكست من خلالها قوة شخصية "المهرة" التي تجسدها كلمات الأغنية.

"مهرة عرب" من كلمات وألحان خالد الجراح، وتولّى إليان دبس مهمّة الإنتاج الموسيقي.

