شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. ضبط مقيم لنشره إعلانات حملات حج وهمية والان نبدء بالتفاصيل

أنظمة وتعليمات الحج

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الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية المصرية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.وأُوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.