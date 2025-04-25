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نقلة تاريخية في مسيرة المملكة.. مستهدفات للرؤية تحققت قبل أوانها

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تمثل رؤية 2030 نقلة تاريخية في مسيرة المملكة، أعادت تشكيل أسلوب العمل الحكومي ورفعت كفائته، وبنت اقتصادًا قويًا متنوعًا ومكنت المواطن من تحقيق طموحاته، وأخذت في تحقيق متهدفاتها وتجاوزها لتضع المملكة في مصاف الدول الرائدة.
وتكمل الرؤية على مسارها الصحيح، حيث تجاوزت عددًا من مستهدفاتها المستقبلية، معتمدة على أدوات متينة للتنفيذ مدعومة بتكامل جهود جميع الجهات المشاركة.

مستهدفات تحققت قبل أوانها

بجهود متكاملة وتفان في العمل، تحققت بعض أهداف الرؤية قبل أوانها، ويأتي على رأسها:

عدد المتطوعين

بلغ عدد المتطوعين 1237000 متطوعاً متخطياً. مستهدف عام 2030 البالغ مليون متطوع.

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مواقع التراث العالمي

بلغ عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة لدى اليونسكو 8 مواقع، محققاً بذلك مستهدف عام 2030.
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معدل البطالة

بلغ معدل البطالة لدى السعوديين 7% محققاً بذلك مستهدف عام 2030.
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مشاركة المرأة في سوق العمل

تحقق المستهدف البالغ 30% في عام 2020 ما رفع الطموح ليكون 40% في عام 2030.
أكاديميات لـ

عدد السياح

تحقق المستهدف البالغ 100 مليون سائح عام 2023، ما رفع الطموح بتعديل مستهدف عام 2030 ليصبح 150 مليون سائح.
وفي إطار السعي الدائم للتميز تواصل رؤية السعودية 2030 مراجعة أداء مؤشراتها بشكل دوري وتطوير منهجيات قياسها وفق أفضل الممارسات الدولية، لتصبح مثالًا يحتذى به دوليا في تحقيق التحولات الاستثنائية.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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