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شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة تاريخية في مسيرة المملكة.. مستهدفات للرؤية تحققت قبل أوانها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تمثل رؤية السعودية 2030 نقلة تاريخية في مسيرة المملكة، أعادت تشكيل أسلوب العمل الحكومي ورفعت كفائته، وبنت اقتصادًا قويًا متنوعًا ومكنت المواطن من تحقيق طموحاته، وأخذت في تحقيق متهدفاتها وتجاوزها لتضع المملكة في مصاف الدول الرائدة.
وتكمل الرؤية على مسارها الصحيح، حيث تجاوزت عددًا من مستهدفاتها المستقبلية، معتمدة على أدوات متينة للتنفيذ مدعومة بتكامل جهود جميع الجهات المشاركة.
وفي إطار السعي الدائم للتميز تواصل رؤية السعودية 2030 مراجعة أداء مؤشراتها بشكل دوري وتطوير منهجيات قياسها وفق أفضل الممارسات الدولية، لتصبح مثالًا يحتذى به دوليا في تحقيق التحولات الاستثنائية.
وتكمل الرؤية على مسارها الصحيح، حيث تجاوزت عددًا من مستهدفاتها المستقبلية، معتمدة على أدوات متينة للتنفيذ مدعومة بتكامل جهود جميع الجهات المشاركة.
مستهدفات تحققت قبل أوانهابجهود متكاملة وتفان في العمل، تحققت بعض أهداف الرؤية قبل أوانها، ويأتي على رأسها:
عدد المتطوعينبلغ عدد المتطوعين 1237000 متطوعاً متخطياً. مستهدف عام 2030 البالغ مليون متطوع.
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مواقع التراث العالميبلغ عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة لدى اليونسكو 8 مواقع، محققاً بذلك مستهدف عام 2030.
معدل البطالةبلغ معدل البطالة لدى السعوديين 7% محققاً بذلك مستهدف عام 2030.
مشاركة المرأة في سوق العملتحقق المستهدف البالغ 30% في عام 2020 ما رفع الطموح ليكون 40% في عام 2030.
عدد السياحتحقق المستهدف البالغ 100 مليون سائح عام 2023، ما رفع الطموح بتعديل مستهدف عام 2030 ليصبح 150 مليون سائح.
وفي إطار السعي الدائم للتميز تواصل رؤية السعودية 2030 مراجعة أداء مؤشراتها بشكل دوري وتطوير منهجيات قياسها وفق أفضل الممارسات الدولية، لتصبح مثالًا يحتذى به دوليا في تحقيق التحولات الاستثنائية.