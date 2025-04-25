شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة تاريخية في مسيرة المملكة.. مستهدفات للرؤية تحققت قبل أوانها والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام