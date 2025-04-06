شكرا لقرائتكم خبر عن 73 مستشفى غير معتمد في المملكة.. ”سباهي“ يكشف تفاصيل عدم الالتزام بالمعايير والان نبدء بالتفاصيل

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مستشفيات غير معتمدة

تعزيز جودة الرعاية الصحية

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير حديث صادر عن المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية ”سباهي“ أن 73 مستشفى في المملكة، تمثل حوالي 16,97% من إجمالي المستشفيات التي تمت زيارتها وتقييمها، لم تتمكن من الحصول على شهادة الاعتماد حتى تاريخ 13 مارس الماضي، ويأتي ذلك من أصل 430 مستشفى شملتها عمليات التقييم التي أجراها المركز.وأوضح التقرير أن هناك أيضاً 12 مستشفى لا تزال قيد إجراءات التقييم ولم يصدر قرار نهائي بشأن اعتمادها، بالإضافة إلى تعليق اعتماد مركز واحد متخصص في جراحة القلب، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه بعض المنشآت في تلبية معايير الجودة والسلامة المطلوبة.وعند تحليل توزيع المستشفيات غير المعتمدة على المناطق الرئيسية، أظهر التقرير أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى من المستشفيات التي لم تحصل على الاعتماد، بواقع 20 مستشفى من أصل 90 تم تقييمها، وهو ما يمثل نسبة 22,2% من مستشفيات المنطقة التي شملها التقييم.تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 12 مستشفى غير معتمد من أصل 85 «بنسبة 14,1%»، ثم المنطقة الشرقية بعدد 9 مستشفيات غير معتمدة من أصل 75 «بنسبة 12%».وفي المقابل، سجلت منطقة نجران أقل عدد ونسبة، حيث يوجد مستشفى واحد فقط لم يحصل على الاعتماد أو لا يزال في طور التقييم من أصل 15 مستشفى تم زيارتها «بنسبة تقارب 6,7%».ورغم هذه الأرقام، أشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المستشفيات التي تم تقييمها، بواقع 344 مستشفى تمثل 80%، قد نجحت في تلبية المعايير المطلوبة وحصلت على اعتماد ”سباهي“، مما يعكس جهوداً كبيرة مبذولة في القطاع الصحي لتحسين الجودة.ويعتبر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية هو الجهة الرسمية المخولة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وقد انبثق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية من المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح.وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.وتٌلزم جميع منشآت تقديم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص «المستشفيات، المستوصفات، بنوك الدم، المختبرات الطبية» بالتقيد بالمعايير الوطنية التي يضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والحصول على الاعتماد من خلال عملية التقييم المنصوص عليها من قبل المركز.