شكرا لمتابعة خبر عن حكم سفر الفتاة مع والدتها من أجل العلاج بدون محرم..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، حكم سفر الفتاة مع والدتها للعلاج بدون محرم.

وقال الشبل في حديثه بقناة الرسالة: “قال رسول الله ﷺ: ‘لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم’، وقال عليه الصلاة والسلام: ‘لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم’. لذلك لابد من وجود محرم في سفرك مع أمك”.

وتابع الشيخ: “وإذا كان الأمر بخصوص موعد في المستشفى، فلا بد من وجود محرم، وإلا تكون الفتاة آثمة بذلك، حتى لو كانت مسافرة بالسيارة لوحدها أو بأي وسيلة مواصلات أخرى.”

الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ، سفر الفتاة بدون محرم