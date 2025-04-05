شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من الحالة المناخية في منطقتي عسير ومكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة الدفاع المدني، إلى توخي الحيطة تزامنًا مع الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من عسير ومكة، واتباع التعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية والالتزام بها لتحقيق السلامة.

وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وعسير.

وأوضح الدفاع المدني أنه في الحالات الطارئة أثناء هطول الأمطار، اتصل بالرقم الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة.