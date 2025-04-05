السعودية تسجل فائضًا تاريخيًا لبند السفر في ميزان المدفوعات بحوالي 50 مليار ريال في عام 2024

حققت المملكة العربية السعودية أرقامًا قياسية تاريخية جديدة في قطاع السياحة لعام 2024م، حيث سجَّلت فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات، يقدّر بحوالي (49.8) مليار ريال، محققًا نموًا يقدَّر بنحو (7.8%) مقارنةً بعام 2023م، مدفوعًا بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة تقدّر بنحو (13.8%) مقارنةً بعام 2023م، حيث وصل إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة في عام 2024م لحوالي (153.6) مليار ريال، وذلك وفقًا للبيانات الأولية لبند السفر في ميزان المدفوعات الصادرة من البنك المركزي السعودي.

وأوضحت وزارة السياحة، أن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال عام 2024، يأتي نتيجةً للجهود التي تبذلها الوزارة، وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية؛ لتعزيز القطاع السياحي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.

كما يؤكد هذا النمو على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية؛ للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.