السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول سلالًا على اللاجئين السوريين في مناطق البقاع الغربي وعكار والضنية شمال لبنان، استفادت منها 828 أسرة ، ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في الجمهورية اللبنانية للعام 1446هـ.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.

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