شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: توقعات بهطول أمطار متفاوتة من الخميس حتى الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني حالة الطقس من اليوم الخميس وحتى مساء الجمعة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “من المتوقع هطول أمطار متفاوتة، من خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد، على أجزاء من حائل، القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وشرقهما، بالإضافة إلى أقصى شمال وغرب منطقة الرياض، مع رياح تتراوح سرعتها بين متوسطة إلى شبه قوية.”

وكان الدفاع المدني قد كشف عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل.

وأوضح أن المناطق المتأثرة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار في مكة المكرمة: الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الكامل، المويه، تربة، الخرمة، رنية، إلى جانب مناطق تبوك، حائل، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، القصيم، الجوف، الباحة، عسير، الشرقية.