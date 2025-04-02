شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: شهر أبريل ذروة الأمطار ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل، أن شهر أبريل الجاري سيشهد ذروة الأمطار.

وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية: “شهر أبريل يعتبر ذروة الأمطار في المملكة مع دخول فصل الربيع، ومن الملامح الأولية لشهر أبريل غزارة الأمطار في كثير من مناطق المملكة خاصة المرتفعات في مسقط عسير والباحة ومكة المكرمة والطائف”.

وتابع: “هذه المناطق تشكل أعلي المناطق في المملكة التي تسجل هطول أمطار في شهر أبريل، كما ستتكون السحب الربيعية سريعة التكون في الرياض والشرقية ومعظم مناطق المملكة”.

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