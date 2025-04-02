شكرا لقرائتكم خبر عن صور| ارتفاع عالمي تاريخي في أسعار الذهب.. وإقبال على شراء السبح والمرامي والان نبدء بالتفاصيل

سعر الأونصة الآن وسابقًا وأوضح بائع الذهب جعفر علي الدجاني: "كنت أبيع في الذهب من الصغر وأنا طفل، رافقت الوالد في المحل وامتهنت هذه المهنة قبل 10 سنوات في ذاك الوقت كان سعر الأونصة 1200 دولار، واليوم مع التضخم أصبح سعر الأونصة 3115 وهذا لأول مرة يرتفع هذا الإرتفاع للذهب. فمنذ ذلك الوقت كان سعر الجرام 145 ريال واليوم سعر الجرام أصبح 375 ريال، فكان الفرق أو الارتفاع 230 ريال من ذاك الوقت".

وأضاف: "الذهب في

الذهب بين الارتفاع والانخفاض وقال الدجاني: "في عام 2012، ارتفع سعر الذهب أو سعر الأونصة إلى 2200 تقريبًا، وفي 2013 بدأ الذهب يتراجع إلى 1950، وفي 2015 بدأ يتراجع تدريجيا حتى وصل إلى 1240، ثم بدأ يرتفع ولم ينزل أبدا. فقد يكون الذهب في تذبذب في أسعار الذهب بين نزول وارتفاع، ولكن ما بعد النزول إلا الارتفاع".

وأكد الديجاني أن أفضل استثمار للذهاب هو عيار 24 السبائك، لأن لا يوجد عليها مصنعية، وختم بأن الذهب زينة وخزينة لعيار 21 مثل البناجر أو المعاضد، لأن البناجر هي أقل تكلفة في الذهب، علمًا بأن عيار 21 يختلف في المصنعية من قطعة لأخرى. ارتفاع تاريخي غير مسبوق أما بائع الذهب حسين علي العيسى فقال: "الآن هناك ارتفاع تاريخي لم يحدث قط في التاريخ. قبل 20 سنة كان سعر الكيلو 30 ألف ريال، في عام 2025 أصبح سعر الكيلو 380 ألف ريال تقريبًا".

وأضاف العيسى: "خلال هذه الأيام مر علينا شهر رمضان وكان فيه مناسبتين، عيد الأم وعيد الفطر المبارك، وكان الإقبال أكثر على شراء المعاضد والسبح والمرامي، بحيث تكون الأشكال الشعبية هي المرغوبة".

وتابع: "وكان الارتفاع للذهب في نهاية شهر شعبان، وفي شهر رمضان المبارك كان الارتفاع التاريخي، ونحن ننصح بالاتجاه نحو الذهب ففيه مكاسب في المستقبل القريب". الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب ارتفاع تاريخي خلال الشهر الفائت لم يحدث هذا الارتفاع من قبل، وبدأ الناس شراء المعاضد والسبح والمرامي التي تحافظ على الأسعار في المستقبل، لأنها قطع خام خالص وخالية من الفصوص، ولأنها تأخذ أشكال شعبية.وأوضح بائع الذهب جعفر علي الدجاني: "كنت أبيع في الذهب من الصغر وأنا طفل، رافقت الوالد في المحل وامتهنت هذه المهنة قبل 10 سنوات في ذاك الوقت كان سعر الأونصة 1200 دولار، واليوم مع التضخم أصبح سعر الأونصة 3115 وهذا لأول مرة يرتفع هذا الإرتفاع للذهب. فمنذ ذلك الوقت كان سعر الجرام 145 ريال واليوم سعر الجرام أصبح 375 ريال، فكان الفرق أو الارتفاع 230 ريال من ذاك الوقت".وأضاف: "الذهب في السعودية مسموح بالعيار 18، وعيار 21، وعيار 22، وعيار 24، ويعتمد الصائغ على عدة أمور عند البيع، أولًا سعر المصنع وسعر الذهب "الفائدة"، الضريبة".وقال الدجاني: "في عام 2012، ارتفع سعر الذهب أو سعر الأونصة إلى 2200 تقريبًا، وفي 2013 بدأ الذهب يتراجع إلى 1950، وفي 2015 بدأ يتراجع تدريجيا حتى وصل إلى 1240، ثم بدأ يرتفع ولم ينزل أبدا. فقد يكون الذهب في تذبذب في أسعار الذهب بين نزول وارتفاع، ولكن ما بعد النزول إلا الارتفاع".وأكد الديجاني أن أفضل استثمار للذهاب هو عيار 24 السبائك، لأن لا يوجد عليها مصنعية، وختم بأن الذهب زينة وخزينة لعيار 21 مثل البناجر أو المعاضد، لأن البناجر هي أقل تكلفة في الذهب، علمًا بأن عيار 21 يختلف في المصنعية من قطعة لأخرى.أما بائع الذهب حسين علي العيسى فقال: "الآن هناك ارتفاع تاريخي لم يحدث قط في التاريخ. قبل 20 سنة كان سعر الكيلو 30 ألف ريال، في عام 2025 أصبح سعر الكيلو 380 ألف ريال تقريبًا".وأضاف العيسى: "خلال هذه الأيام مر علينا شهر رمضان وكان فيه مناسبتين، عيد الأم وعيد الفطر المبارك، وكان الإقبال أكثر على شراء المعاضد والسبح والمرامي، بحيث تكون الأشكال الشعبية هي المرغوبة".وتابع: "وكان الارتفاع للذهب في نهاية شهر شعبان، وفي شهر رمضان المبارك كان الارتفاع التاريخي، ونحن ننصح بالاتجاه نحو الذهب ففيه مكاسب في المستقبل القريب".