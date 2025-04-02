شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك تشهد أمطار الخير والبركة على محافظة الوجه والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

الدمام - شريف احمد - هطلت، أمس الثلاثاء، أمطار خفيفة، على محافظة الوجه بمنطقة تبوك، شملت مركز الفارعة.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل.تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.