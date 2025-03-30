السعودية | المشرف العام على الخدمات الطبية يزور المرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض بمناسبة عيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نقل المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمرضى المنومين بمستشفى قوى الأمن بالرياض بمناسبة عيد الفطر، وتمنيات سموه لهم بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

والتقى المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام والمراكز والعيادات المرتبطة الدكتور محمد بن ظافر الأحمري، ونائب مدير عام مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العميد طبيب خالد الزهراني، المرضى المنومين في المستشفيين، ونقلا لهم تهنئة سمو وزير الداخلية، متمنيين أن يمنّ الله عليهم بالشفاء التام، ويرزقهم دوام الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم وهم في أفضل حال.

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