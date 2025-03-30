السعودية | محافظ هيئة المواصفات السعودية يُهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رفع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي باسمه وباسم منسوبيّ الهيئة، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال معاليه: “نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر، بعد أن منَّ علينا صيام شهر رمضان، سائلًا الله عزّ وجلّ أن يتقبل من المسلمين والمسلمات صيامهم وسائر عباداتهم”، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة السعيدة تأتي في ظل ما تنعم به من المملكة من أمن ورخاء، وما تشهده من نهضة وتنمية مستدامة في المجالات كافة، في ظل قيادة حكيمة ورؤية ثاقبة.

ودعا معاليه، الله -العلي القدير- أن يعيده علينا أعوامًا عديدة ونحن في خير وبركة، ويحفظ بلادنا ويديم عليها العز والرخاء.

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