السعودية | رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية يصل جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل إلى جدة اليوم، دولة رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فرحان مستشار سمو وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، والقنصل العام اللبناني لدى المملكة وليد منقارة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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