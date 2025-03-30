شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات إثرائية معززة لقاصدي الحرمين في عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

خدمات إثرائية نوعية

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها لإثراء تجربة القاصدين والزائرين بالحرمين الشريفين في عيد الفطر وسط منظومة خدمات متكاملة تحرص من خلالها على تهيئة كل سبل الراحة للزوّار والمصلين ليؤدوا صلاة العيد بيسر وسهولة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في أجواء إيمانية.وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية الرئاسة لإثراء تجربة القاصدين والزائرين في عيد الفطر.وشار إلى تقديم خدمات إثرائية نوعية ومتطورة تواكب متطلبات القاصدين، وتُسهم في تحقيق تجربة روحانية استثنائية، سائلًا الله تعالى أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.وتأتي هذه الخطة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تركز على راحة المصلين لضمان تنظيم صلاة العيد بطريقة تحقق أعلى مستويات الراحة للمصلين والزوار، وإثراء التجربة الدينية من خلال برامج توعوية وإرشادية تعزز الأجواء الروحانية في رحاب المسجد الحرام والمسجد النبوي.وأعدت الرئاسة خطة إثرائية لعدد من البرامج والدروس العلمية لتعظيم أيام العيد الفطر في الحرمين الشريفين.