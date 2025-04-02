الامارات | رائدان علقا شهوراً في محطة الفضاء: سنحلق مجدداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رائدا فضاء أميركيان، علقا في محطة الفضاء الدولية لأكثر من تسعة أشهر، أنهما سيحلقان في الفضاء مجدداً.

وكان سوني ويليامز وباري ويلمور قد وصلا إلى محطة الفضاء الدولية في بداية يونيو الماضي في أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ.

وكان من المفترض أن يمكثا في الفضاء لمدة أسبوع واحد فقط، لكن المشكلات التقنية العديدة التي واجهت المركبة جعلتهما عالقين حتى منتصف مارس الماضي.

وتحدث الرائدان علناً للمرة الأولى منذ عودتهما إلى الأرض، وقالا خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، إنهما سيحلقان مجدداً على متن مركبة بوينغ الفضائية.

وأكّد ويلمور، في المؤتمر الذي عقدته وكالة «ناسا»: «سنحاول الدفع باتجاه نجاح ذلك».

وبصحبة زميلته سوني ويليامز التي قاد معها الرحلة التجريبية للمركبة الفضائية المصنوعة من بوينغ، ومواطنهما نيك هيغ الذي ذهب لإنقاذهما، أدلى ويلمور بتصريحات عامة أولى عن إقامتهما الطويلة في الفضاء وعودتهما في 18 مارس بعد طول انتظار.

وقال رائد الفضاء المخضرم البالغ (62 عاماً): «أستطيع أن أخبركم أن العودة إلى الأرض من الفضاء وعبور الغلاف الجوي داخل كرة من النار أمر غريب» وسط ضحك زميليه.