الامارات | معرض في باريس عن «الذكاء الاصطناعي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشكل الذكاء الاصطناعي - من أصوله إلى استخداماته الحالية مروراً ببنيته التحتية، وما يطرحه من تحديات سياسية ومجتمعية وأخرى تتعلق بالأخلاق - محور معرض يُفتتح، اليوم، في باريس.

ويُعرض في متحف «جو دو بوم» Jeu de Paume، حتى سبتمبر المقبل، نحو 50 عملاً تطرح موضوع هذه التكنولوجيا التي أحدثت تحولاً كبيراً في علاقة الناس بالواقع، والذكاء الاصطناعي الموجود في المجال العلمي منذ نحو 70 عاماً أصبح ملموساً لعامة الناس في عام 2022، مع ظهور «شات جي بي تي» على المسرح العالمي.

ولاحظ أمين المعرض، أنتوميو سوميني، أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي تنفذ عمليات أكثر استقلالاً، بعدما تتلقى تدريباً بوساطة كميات هائلة من البيانات والنصوص والصور».