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الامارات | ابتكار يترجم أفكار امرأة مشلولة إلى كلام

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن باحثون أميركيون، أول من أمس، أن جهازاً معززاً بالذكاء الاصطناعي زُرع في دماغ امرأة مشلولة، مكّنها من ترجمة أفكارها إلى كلام بصورة فورية تقريباً.

ويستخدم الجهاز الذي لايزال تجريبياً غرسة (شريحة) تربط مناطق من الدماغ بأجهزة كمبيوتر.

وسبق لفريق البحث في كاليفورنيا أن استخدم نظاماً يربط مباشرة بين الدماغ والكمبيوتر لفك تشفير أفكار «آن»، وهي امرأة مصابة بشلل رباعي في الـ47 من العمر، قبل تحويلها إلى كلام، لكن العملية كانت مشوبة بتأخير ثماني ثوانٍ بين اللحظة التي تفكر فيها المريضة في ما تريد قوله واللحظة التي تصدر فيها جملتها عن صوت اصطناعي، إلا أن النظام الجديد يقلّص فارق الوقت إلى 80 ميللي ثانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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