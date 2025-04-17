وصل وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو: بوسع الوكالة الدولية الاضطلاع بدور مهم في تسوية الملف النووي سلمياً

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو في زيارة رسميّة يلتقي خلالها بالرئيس الروسي وكبار المسؤولين. ولفت عراقجي، الى أنني "أجريت محادثات مفيدة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي وصل مساء أمس إلى طهران"، مضيفاً "بوسع الوكالة الدولية في الأشهر المقبلة الاضطلاع بدور مهم في تسوية الملف النووي الإيراني سلمياً".

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