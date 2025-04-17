وزير الخارجية الأردنية سيزور سوريا اليوم حيث سيلتقي الشرع والشيباني

أعلنت وزارة الخارجيّة الأردنيّة أنّ "‏نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيّة ​أيمن الصفدي​ ⁦‪‬⁩سيزور سوريا اليوم، حيث سيلتقي الرّئيس السّوري أحمد الشرع، ويجري محادثات موسّعة مع وزير الخارجيّة السّوريّة أسعد الشيباني".

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