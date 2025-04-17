شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17 أبريل 2025 في الكويت.. عيار 21 بـ28.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا محدودا، حيث سجل عيار 24سعر 32.725 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل 32.525 دينار.

يترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، والتعريفات الجمركية الامريكية الجديدة .

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

-عيار 24 سجل 32.725 دينار

-عيار 22 سجل 30.000 دينار

-عيار 21 سجل 28.625 دينار

-عيار 18 سجل 24.550 دينار

-عيار 14 سجل 19.100 دينار

-عيار 12 سجل 16.375 دينار

-الاونصة 1017.900 دينار

-الجنيه الذهب 229.075 دينار

-الأونصة بالدولار 3319.06 دولار

وسجل الذهب ارتفاعًا قياسيًا امس الأربعاء، مدفوعًا بضعف الدولار، وتصاعد التوترات التجارية، والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة.



وقال نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في "ABC Refinery": "مزيد من الغموض بشأن الرسوم الجمركية، ومزيد من التعنت من الإدارة الأميركية، وتأثير الرسوم على البضائع المارة عبر دول وسيطة، كلها عوامل تُلحِق الضرر بسلاسل الإمداد العالمية وتدعم الذهب".

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.