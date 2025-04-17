أكد مصدران فلسطينيان مطلعان من حماس لوكالة "فرانس برس" أن "مشاورات الحركة حول المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار تقترب من الانتهاء".
وقال المصدران إن "المشاورات تقترب من الانتهاء، سيتم إرسال الرد للوسطاء فور الانتهاء، التوقعات بانتهاء المشاورات قريبا، ليس مستبعدا أن تنتهي اليوم الخميس".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر حماس لـ"أ ف ب": مشاورات الحركة حول المقترح الإسرائيلي قريبة من الانتهاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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