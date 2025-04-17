مصادر حماس لـ"أ ف ب": مشاورات الحركة حول المقترح الإسرائيلي قريبة من الانتهاء

أكد مصدران فلسطينيان مطلعان من حماس لوكالة "فرانس برس" أن "مشاورات الحركة حول المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار تقترب من الانتهاء".

وقال المصدران إن "المشاورات تقترب من الانتهاء، سيتم إرسال الرد للوسطاء فور الانتهاء، التوقعات بانتهاء المشاورات قريبا، ليس مستبعدا أن تنتهي اليوم الخميس".