غضب في الصين بسبب خوض نادي تشجيانغ مباراة في الدوري بعد ساعات من وفاة مهاجمه الغابوني بوبيندزا

الرياص - اسماء السيد - بكين : استشاط مشجعو كرة القدم في الصين غضبا من قرار نادي تشجيانغ خوض مباراة في الدوري المحلي بعد ساعات من وفاة مهاجمه الدولي الغابوني آرون بوبيندزا.

واستبعدت الشرطة فرضيةَ القتل العمد في وفاة اللاعب البالغ من العمر 28 عاما والذي لقي حتفه إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى بمدينة هانغجو شرق البلاد بعد ظهر الأربعاء.

وقرر نادي بوبيندزا، ومقره هانغجو، خوض مباراة على أرضه في الدوري الصيني الممتاز في وقت لاحق من الأربعاء ضد ميتشو هاكا، مما أثار حزنا وغضبا بين الجماهير.

وكتب أحد المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي ويبو: "ألم يكن من المفترض تأجيل هذه المباراة؟"، ونشر آخر على وي تشات: "لماذا لم يؤجلوا المباراة؟ الدوري الصيني الممتاز هاوٍ جدا".

ولُعبت المباراة التي انتهت بالتعادل 2 2، في أجواء كئيبة، دون مشاركة أيٍّ من اللاعبين الأربعة الأجانب الآخرين في النادي وهم الغابوني ألكسندر ندومبو والعاجي جان ايفار كواسي والبرازيلي لوكاس بوسينيولو والهولندي ديبيس اووسو سيكيير.

وهتف المشجعون باسم بوبيندزا، ورفعوا قميصه، وأشعلوا مصابيح هواتفهم، وبعد صافرة النهاية، اقترب لاعبو الفريق وجهازه الفني من الجماهير في بادرة حزن جماعي.

وواجه قائد تشجيانغ المتأثر تشنغ جين صعوبة في الإجابة على الأسئلة قبل أن يقطع مقابلته التلفزيونية بعد المباراة.

قال: "أنا آسف، ليس الأمر أنني لا أحترمكم. ليس لديّ ما أقوله حقًا".

وقال المدرب الإسباني للنادي راوول كانيدا بيريس خلال مؤتمره الصحافي بعد المباراة: "لا يوجد ما يُقال عن المباراة"، مضيفا عبر مترجم: "اليوم ليس للحديث عن كرة القدم. لا ينبغي مناقشة كرة القدم في هذا السياق".

وأكدت شرطة هانغجو وفاة بوبيندزا، وقالت إنها تلقت اتصالاً هاتفيًا بحادث في تمام الساعة 1:14 ظهرًا الأربعاء، مضيفة أنها "استبعدت وجود قضية جنائية" بعد تحقيقات شملت إجراء مقابلات ومراجعة لقطات فيديو.

وتابعت الشرطة أن بوبيندزا نُقل إلى المستشفى، لكن جهود إنعاشه باءت بالفشل.

وأصدر نادي تشجيانغ بيانًا بشأن وفاة بوبيندزا بعد المباراة، وقال إنه "يتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة لإجراء التحقيق"، مضيفا "يتقدم جميع أعضاء النادي بأحر التعازي لعائلته".

ولم يُعلّق الاتحاد الصيني لكرة القدم حتى الآن.

وقال الاتحاد الغابوني الذي أعلن وفاة بوبيندزا في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في موقع "أكس": "توفي اللاعب الدولي الغابوني إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في المبنى الذي كان يسكنه في الصين، حيث كان يلعب مع نادي تشجيانغ أف سي".

وأضاف "غادرنا بوبيندزا، البالغ من العمر 28 عاما، بذكرى مهاجم رائع ترك بصمته في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون" التي اقيمت في عام 2022 بسبب تداعيات فيروس كورونا، وشهدت خروج منتخب الغابون من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام بوركينا فاسو (6 7) بعد تعادلهما 1 1 في الوقتين الأصلي والاضافي.

وتابع "يتقدم الاتحاد الوطني لكرة القدم وجميع أفراد أسرة كرة القدم الغابونية بأحر التعازي لعائلته".

كما قدّم الرئيس الغابوني برايس أوليغي نغيما، تعازيه عبر "أكس"، قائلا "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ الوفاة المأساوية لآرون بوبيندزا، المهاجم الموهوب الذي شرّف كرة القدم الغابونية".

وأفادت قناة الغابون 24 "في حين أن الظروف الدقيقة لهذه المأساة لا تزال غير واضحة"، إلّا أن التحقيق جارٍ "للكشف عن الحقائق".