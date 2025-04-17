"وفا": آلاف المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في خامس أيام "عيد الفصح اليهودي"

ذكرت محافظة القدس، في بيان، أنّ "آلاف المستوطنين اقتحموا ساحات ​المسجد الأقصى​ من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا طقوسًا تلموديّة، في خامس أيّام عيد الفصح اليهودي".

وأشارت إلى أنّ عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرّف من حزب "الصّهيونيّة الدّينيّة" تسفي سوكوت، أدّى السّجود الملحمي في المسجد الأقصى.

وأفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "الشّرطة الإسرائيليّة فرضت إجراءات أمنيّة مشدّدة، حيث حوّلت المسجد ومحيطه إلى ثكنة عسكريّة، ومنعت دخول العديد من المواطنين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشّخصيّة عند البوابات الخارجيّة".