شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 5 شركات 105 آلاف جنيه لمخالفة قواعد والقيد والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة، تغريم 5 شركات 105 آلاف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

ووقعت اللجنة، التزام مالي قدره 40 ألف جنيه على شركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، بسبب مخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 و31 ديسمبر عام 2024.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وإيديتا للصناعات الغذائية، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، والثانية لعدم التزام بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتغريم الشركة العربية لحليج الأقطان، قدره 5 آلاف جنيه، وذلك لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024.

في نفس السياق قررت اللجنة، التنبيه على شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، بمراعاة أحكام المادة 27 والمادة 28 والمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.