شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع رئيس هواوى خطط توسع الشركة والتعاون بمجالات التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنجامين هو الرئيس التنفيذى الجديد لشركة هواوى مصر، تناول اللقاء مناقشة خطط الشركة للتوسع فى استثماراتها بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وبحث فرص التعاون فى عدد من المجالات، أبرزها التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، والذكاء الاصطناعى.

وفى مستهل اللقاء؛ وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة بنجامين هو بمناسبه توليه منصبه الجديد؛ معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون المشترك.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى القطاع، بما يحقق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، ويسهم فى دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمى؛ مشيرا إلى الدور الذى تقوم به هواوى فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى فى مجالات تصنيع الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعى، والبنية التحتية التكنولوجية.

ومن جانبه قال بنجامين هو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر، "تشرفت بلقاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعمل شركة هواوى فى مصر منذ أكثر من 25 عامًا، وسنظل ملتزمون بشراكتنا من خلال توفير أحدث التكنولوجيا وتسريع التحول الرقمى ومبادرات بناء القدرات الرقمية من أجل تحقيق استراتيجية مصر الرقمية."

هذا وقد ناقش اللقاء مستجدات العمل فى مشروعات شركة هواوى فى مصر، كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى القطاعات الحيوية؛ حيث تم مناقشة التعاون فى مجال استخدام حلول الذكاء الاصطناعى لدعم التحول الرقمى، ولتطوير تطبيقات فى مجال الصحة.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى عدد من المجالات، أبرزها تصنيع الإلكترونيات، والحوسبة السحابية الحكومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال من خلال تقديم برامج موجهة للشركات الناشئة العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى تشمل موارد حوسبية.