الامارات | تحذير إلى هواة النوم متأخراً: يزيد الإصابة بالاكتئاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المعروف أن النوم متأخراً له تأثير على الصحة سواء البدنية أو النفسية، لكن دراسة جديدة كشفت أنه يزيد أيضاً من مخاطر الإصابة بالاكتئاب.

وأجرى فريق بحثي من جامعة ساري في بريطانيا دراسة شملت 550 طالباً جامعياً تراوح أعمارهم ما بين 17 و28 عاماً، وطلب منهم استيفاء استبيانات بشأن أنماط النوم الخاصة بهم ومدى تركيزهم الذهني ومستويات شعورهم بالقلق والاكتئاب.

وأكدت الدراسة نتائج سابقة بأن الطلبة الذين يظلون مستيقظين حتى ساعات الليل المتأخرة تتزايد لديهم أعراض الاكتئاب.

ووجد الباحثون أن النوم المتأخر يقترن بعادات أخرى مثل تراجع جودة النوم وضعف التركيز، مقارنة بمن ينامون مبكراً في المساء.

وأكد الباحثون أن «هذه النتائج تنطوي على أهمية بالغة في ظل تزايد عدد البالغين الذين يعانون مشكلات نفسية».

وأشاروا إلى ضرورة وضع استراتيجيات للتدخل للحد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب لدى من ينامون متأخراً في الليل، مثل ممارسة تدريبات ذهنية معينة.

. 550 طالباً جامعياً أجري عليهم البحث الجديد.