الامارات | «سبايس إكس» تطلق مهمة «فرام 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة «سبايس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك في وقت متأخر أول من أمس مهمتها «فرام 2» التي من المقرر أن تُحلّق فوق القطبين الشمالي والجنوبي، وتحمل طاقماً من أربعة روّاد فضاء غير محترفين، ما يُمثّل خطوة جديدة في استكشاف الفضاء التجاري.

ويشارك في هذه المهمة الخاصة، التي أُطلق عليها اسم (Fram2) في إشارة إلى القارب الذي استُخدم للاستكشاف القطبي في القرن الـ19، أربعة أشخاص من خلفيات متنوعة ليسوا من روّاد الفضاء المحترفين.

ويرافق قائد وممول المهمة تشون وانغ، وهو رائد أعمال في مجال العملات المشفرة، في الرحلة كلٌ من المخرجة النرويجية يانيكه ميكلسن، والأسترالي الذي استكشف القطبين كمرشد إريك فيليبس، والباحثة الألمانية المتخصصة في الروبوتات رابيا روغه.

ومن المتوقع أن تستمر مهمتهم في الفضاء ما بين ثلاثة وخمسة أيام، وستسمح بإجراء أكثر من 20 تجربة علمية، بما في ذلك التقاط أول صور بالأشعة السينية في الفضاء وزراعة الفطر في ظل انعدام الجاذبية. وثمة تجارب عدة يمكن الاستفادة منها في الرحلات المستقبلية إلى المريخ.

وتدرب أفراد الطاقم مسبقاً لثمانية أشهر، بما في ذلك خلال فصل الشتاء في ألاسكا.