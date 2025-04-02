الامارات | التراث الإماراتي يستقطب زوار «ليالي رمضان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد 25 يوماً من العروض والفعاليات والتجارب الترفيهية العائلية؛ أسدل معرض «ليالي رمضان» الستار الأحد الماضي على فعاليات دورته الأخيرة التي نظمها مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

واستقطب المعرض آلاف الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الرمضانية والاستفادة من التخفيضات الكبرى التي وصلت إلى 75% على تشكيلة من المنتجات وأشهر العلامات المحلية والعالمية.

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 200 عارض، قدموا منتجات متنوعة لأكثر من 500 علامة، شملت العطور، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الصحية، والأجهزة الكهربائية، والتجهيزات المنزلية، والأثاث والديكورات الداخلية، والمنسوجات والأزياء، والملابس والمعدات الرياضية، والقرطاسية، والمواد الغذائية، والزهور، وألعاب الأطفال، والمجوهرات.

واستقطبت قرية التراث في المعرض الزوار الذين توافدوا للتسوق والاستمتاع بالأنشطة التراثية وحزمة الفعاليات والعروض الفنية والسحوبات والجوائز القيمة، إذ أضاء برنامج القرية الضوء على العادات والتقاليد والتراث الشعبي، بجانب العروض المتميزة للفنون الشعبية والمسابقات التراثية المتنوعة.

وجذبت المعروضات التي شاركت بها الأسر المنتجة الأهالي والزوار الذين استمتعوا بأشهى المشروبات والأطباق الرمضانية والأطعمة الشعبية الإماراتية، وتابعوا اللوحات التراثية وشاركوا في المسابقات المباشرة التي أتاحت لهم التنافس للفوز بالجوائز والسحوبات التي تخللت أيام المعرض.

وامتد المعرض على مساحة تزيد على 16 ألف متر مربع، وجمع بين التسوق والتراث والترفيه، محققاً نجاحاً يعزز مكانته كوجهة سنوية مميزة خلال رمضان لتنشيط الحركة الاقتصادية وإبراز التراث الإماراتي الأصيل، ودعم الأسر المنتجة والحرفيين بعرض منتجاتهم من الحرف اليدوية والملابس التراثية، والبخور والعطور والإكسسوارات التراثية، والمنتجات المصنوعة من الخوص، والعملات القديمة، وأدوات الصيد البحري.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة سيف محمد المدفع، إن معرض «ليالي رمضان» مثل وجهة متكاملة للتسوق والترفيه للعائلات في الشهر الفضيل من خلال ما وفره من خيارات واسعة جمعها تحت سقف واحد ولبت مختلف الأذواق والاحتياجات، وبات يشكل علامة بارزة ضمن الفعاليات السنوية التي ينظمها المركز.

برنامج حافل

حقق معرض «ليالي رمضان» مبيعات فاقت توقعات المشاركين، ونجح في تنشيط حركة التسوق بفضل عروضه الجذابة وبرنامجه الحافل بالمفاجآت والأنشطة الترفيهية، وتضمن ركن الإفطار الذي واكب الأجواء الرمضانية من خلال تقديمه أشهى المأكولات المحلية والعربية والعالمية، وركن الأطفال الذي وفر ألعاباً ترفيهية متنوعة.

سيف المدفع:

. «ليالي رمضان» مثّل وجهة متكاملة للتسوق والترفيه للعائلات في الشهر الفضيل.

. 200 عارض قدموا منتجات متنوعة خلال الحدث.