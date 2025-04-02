شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات مهمة لخفض قيمة فاتورة الكهرباء لو هتشغل "التكييف".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة و تشغيل أجهزة التكييف هناك بعض الخطوات الهامة التى يجب اتباعها لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، خاصة وأن تكييف الهواء يعد السبب الرئيسي في ارتفاع قيمة الفاتورة ، لذلك يقدم الخليج 365 لقراءه بعض الخطوات التي تساعد على ترشيد الاستهلاك وفي مقدمتها ضبط الجهاز على درجة 25 للحصول على أعلى كفاءة للتكيف وهى كالآتي:

1-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

2- تشغيل التكييف على درجة 25.

3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

4-التاكد من غلق جميع النوافذ والأبواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.

5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى اسرع وقت و بأقل استهلاك للكهرباء.

6- قبل تشغيل جهاز التكييف يجب تنظيف الفلتر الداخلى و الوحدة الخارجية من الأتربة لضمان استهلاك كهرباء أقل و كفاءة عالية.