شكرا لقرائتكم خبر عن البلديات والإسكان: اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق إحدى المنشآت الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق دقيق

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البلديات والإسكان أنها باشرت التعامل الفوري مع البلاغات الواردة بشأن إحدى المنشآت الغذائية المنتشرة في عدد من مناطق المملكة، وذلك على خلفية ورود تقارير عن حالات اشتباه بتسمم غذائي.وأوضحت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لها اتخذت كافة الإجراءات النظامية اللازمة لضمان سلامة وصحة المستهلكين كأولوية قصوى.وفي تطور لاحق، كشفت الوزارة عن التنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بهدف التحقق الدقيق من كافة البلاغات والمعلومات المرتبطة بالواقعة.وأشارت إلى أن هذا التنسيق والتحرك المشترك استدعى اتخاذ قرار بإغلاق المصنع التابع للمنشأة المعنية، بالإضافة إلى كافة فروعها العاملة في المناطق، وذلك كإجراء احترازي ضروري لحين الانتهاء من عمليات التحقق واستكمال التحاليل المخبرية اللازمة للمنتجات الغذائية المعنية.وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين، طمأنت الوزارة الجمهور بأن معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي قد تماثلت للشفاء بشكل جيد، بينما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات، مؤكدةً أن أوضاعهم الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق حالياً، مع استمرار المتابعة الطبية لهم.وجددت الوزارة تشديدها على أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تمثل الأولوية المطلقة التي تعمل من أجلها، مؤكدةً مواصلة جهودها الرقابية المكثفة بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان أعلى معايير السلامة في جميع المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تداول أي معلومات تتعلق بهذا الشأن، وأهمية الاعتماد الكلي على البيانات والمعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية المعتمدة.