بعثة الصين بالامم المتحدة تقدمت بشكوى الى منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الأميركية

أفادت البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة بأنها تقدمت بشكوى جديدة لمنظمة التجارة العالمية بشأن أحدث الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لرفع الرسوم الجمركية.

جاء ذلك عقب رفع الرئيس الأميركي "دونالد ترامب الأربعاء الماضي الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 145% .

وردت الصين من جانبها اليوم على تلك الخطوة بزيادة الضريبة الجمركية على المنتجات الأمريكية إلى 125% من 84%، وذلك اعتباراً من السبت الموافق الثاني عشر من نيسان الجاري.

واكدت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني في بيان ، إن بكين سوف تتجاهل بعد الآن أية زيادات في التعريفات الأميركية لأنها سوف تصبح دون معنى من الناحية الاقتصادية، وستفقد المنتجات الأميركية جدوى استيرادها.