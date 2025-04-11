بوليتيكو: البنتاغون يقيل قائدة قاعدة غرينلاند العسكرية بعد انتقادها زيارة نائب الرئيس لها

افادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن "البنتاغون يقيل قائدة قاعدة غرينلاند العسكرية بعد انتقادها زيارة نائب الرئيس لها". واشارت نقلا عن المتحدث باسم البنتاغون، الى اننا "لن نتسامح مع تقويض التسلسل القيادي أو تخريب أجندة الرئيس دونالد ترامب".

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