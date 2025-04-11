متعاقدو الأساسي اعلنوا الاضراب بدءًا من الاثنين حتى إعادة إقرار المساعدة الاجتماعية في فصل الصيف

أعلن الاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي الرسمي في بيان أنه "عطفًا على كل الظلم الذي وقع على الأساتذة المتعاقدين وحرمهم من بدل الإنتاجية في فصل الصيف، بدل الإنتاجية 375$ بدءا من شهر شباط من دون دفع أي تعويض حتى الآن، قبض الفصل الأول، وتأخيره بما يفرض علامات تعجب حول كيفية انتظام القبض الشهري في ظل هذا البطء في تسيير المعاملات، قبض الزيادة التي نص عليها المرسوم 13020، وبعد الاضراب التحذيري ليومين والاعتصام الحاشد أمام وزارة التربية وانقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيناها لوزيرة التربية لتحقيق المطالب، كنا ننتظر الحلول بدفع الحقوق إذ بنا نعود لما قبل الصفر ونتحاور حول تاريخ القبض. عليه، ولأن الأسبوع التعليمي ينتهي اليوم الخميس، قررت رابطة المتعاقدين إعلان الإضراب بدءا من صباح يوم الإثنين حتى إقرار دفع بدل المساعدة 375$ شهريًا في فصل الصيف، أما تاريخ القبض، وقبض مستحقات الفصل الأول بأجر ساعة 150 ألف ليرة اي ما يقارب الـ 1.7$ والزيادة لتصبح 4$ فقد اصبحت "تحصيل حاصل".

واوضح البيان، أن "معركتنا الأساسية التثيبت، أما اليوم فالمعركة ليست بسقف يفوق الإمكانات المتاحة في البلد، بل هي معركة هدفها إقرار بدل المساعدة في فصل الصيف، "بس يصير في مصاري، بصير في تعليم، ما في مصاري يتحملوا مسؤوليتهم بتدمير القطاع التعليمي الرسمي أكثر وأكثر وخللي هالأساتذة يوقفوا على باب الله".

ولفت الى ان "طالما أن المدارس الرسمية تفتح أبوابها لحضور الزملاء الملاك للتوقيع على دفاتر الحضور كي لا يحسم من رواتبهم، نطالب وزيرة التربية والمناطق التربوية والمدراء بعدم الكيل بمكيالين، إذ ان المتعاقدين بكل مسمياتهم سوف يتوجهون إلى المدارس ليوقعوا على دفاتر الحضور من دون الدخول إلى الصفوف، لالتزامهم الإضراب، أسوة بالزملاء الملاك، فمن سواك بنفسه ما ظلمك. وأي اعتراض وعدم تسجيل لساعاتهم سيحول المكاتب الإدارية في المدارس إلى حلبة صراع يتحمل مسؤوليتها كل من لم يدرك بعد ان المتعاقدين يشكلون 80% وليسوا مكسر عصا".

ورفع الاساتذة "هذا البيان إلى وزيرة التربية والحكومة والأقطاب السياسية كافة في البلد لنقول لهم: تداركوا ما يحصل في المدارس الرسمية، فالجوع الذي يلم بأمعاء المتعاقدين قادر على ترك القطاع بأكمله على فوهة بركان".