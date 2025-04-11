اعتبر المتحدث باسم وزارة التجارية الصينية أن "على الولايات المتحدة أن تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الاضطراب الحاد في الاقتصاد العالمي جراء الحرب الاقتصادية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر زيادة التعرفات الجمركية".
واعتبر المتحدث أن "التعرفات الأميركية ألحقت بـ"الاقتصاد العالمي الراهن والأسواق العالمية وأنظمة التبادل المتعددة الطرف، صدمات خطرة واضطرابا حادا". أضاف "على الولايات المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة الصينية: على واشنطن تحمّل المسؤولية الكاملة عن الاضطراب في الاقتصاد العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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