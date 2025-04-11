احصاءات دليل الصادرات: 57 مليار دولار عجز لبنان التجاري مع الاتحاد الاوروبي خلال الـ10 سنوات الماضية

اشارت احصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية في بيان الى ان"عجز التبادل التجاري للبنان مع دول الاتحاد الاوروبي بلغ 57.076.900 مليار خلال العشر سنوات الاخيرة من سنة 2016 حتى اخر اذار 2025 حيث بلغ ما استورده لبنان في الفترة المذكورة 60.682.82 مليار دولار مقابل حجم تصدير بلغ 3.160.592 مليار دولار".

ولفتت الى ان "المعدل السنوي لاستيراد لبنان من الاتحاد الاوروبي سجل حوالي 8 مليار دولار خلال اربع سنوات من 2016 حتى 2020 مقابل معدل تصدير لبنان ما يقارب 350 مليون دولار سنويا للفترة نفسها اي بعجز تجاري سنوي 7.165.000 مليار دولار في حين انخفض حجم مستوردات لبنان من الاتحاد بعد جائحة كورونا وبداية الازمة المصرفية في لبنان منذ عام 2020 حيث بلغ المعدل السنوي للمستوردات اللبنانية بما يقارب ال 5 مليار دولار في السنوات الاربعة الاخيرة من 2020 حتى 2024".

واضحت أن "اليونان تصدرت المرتبة الاولى في التصدير الى لبنان بحيث بلغ حجم صادرتها خلال العشرة سنوات المذكورة 13.003.703 مليار دولار مقابل تصدير لبناني بلغ 489.977 مليون دولار للفترة نفسها وجاءت ايطاليا في المرتبة الثانية حيث بلغ تصديرها الى لبنان 10.632.454 مليار دولار مقابل استراد من لبنان 361.266 مليون دولار للسنوات نفسها وتليها المانيا في المرتية الثالثة 7.511.124 مليار دولار مقابل 391.861 مليون دولار وتاتي فرنسا في الدرجة الرابعة بتصدير منتجاتها الى لبنان بحجم 4.794.818 مليار دولار مقابل تصدير لبناني 380.531 مليون دولار وفي المرتبة الخامسة اسبانيا حيث تصدر الى لبنان 3.849.297 مليار دولار مقابل تصدير لبناني بلغ 408.465 مليون دولار وتليها المملكة المتحدة وبلجيكا وغيرها".

ومن جهة اخرى اظهرت احصاءات دليل الصادرات ان التبادل التجاري بين لبنان والاسواق الخارجية حصرا من السلع التي تنتجها المصانع اللبنانية، اذ اشارت هذه الاحصاءات الى ان "حجم استيراد لبنان خلال سنة 2024 للسلع المماثلة التي تنتجها المصانع اللبنانية بلغ 9.575.458 مليار دولار مقابل حجم تصدير للبنان من نفس هذه السلع بلغ 2.061.428 مليار دولار اي بعجز تجاري بلغ 7.514.030 مليار دولار سنويا".