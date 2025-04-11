زار وزير الطاقة والمياه جو الصّدي مؤسسة كهرباء لبنان في محلة مار مخايل، حيث جال على الموظفين الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية لتأمين سير العمل.
وقد ابلغه المدير العام كمال حايك انه تم تحديد موعد لمناقصة ترميم المؤسسة في الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الصدي زار مؤسسة الكهرباء وتبلّغ من المدير العام انه تم تحديد موعد لمناقصة ترميم المؤسسة في الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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