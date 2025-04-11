الصدي زار مؤسسة الكهرباء وتبلّغ من المدير العام انه تم تحديد موعد لمناقصة ترميم المؤسسة في الشهر المقبل

زار وزير الطاقة والمياه جو الصّدي مؤسسة كهرباء لبنان في محلة مار مخايل، حيث جال على الموظفين الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية لتأمين سير العمل.

وقد ابلغه المدير العام كمال حايك انه تم تحديد موعد لمناقصة ترميم المؤسسة في الشهر المقبل.