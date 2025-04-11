أوضحت وزيرة التربية ريما كرامي في تصريح لقناة "الجديد"، عن حذف الخانة الثالثة في الاستبيان الذي وُزع مطلع شهر آذار الماضي على المدارس والجامعات، وتضمن في خانة جنس الطالب: "ذكر"، أنثى" و"أفضّل عدم الإجابة"، أنه "منذ أكثر من شهر، يوم صدر الاستبيان وتم تفسير خانة لا جواب بصورة مختلفة، تم حذفها فوراً، وتحدثت عن الأمر في اليوم نفسه عبر تلفزيون لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التربية: تم حذف الخانة الثالثة حول جنس الطالب في الاستبيان الذي وزع مطلع شهر اذار على المدارس والجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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